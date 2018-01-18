Сгоревший в Казахстане автобус не был регулярным рейсом и при этом не имел лицензии

Автобус, который сгорел в Казахстане, не имел лицензии на пассажирские перевозки и не был регулярным рейсом, об этом пишет Интерфакс.

Скорее всего, автобус работал по договору аренды, говорится в сообщении Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Обязательный техосмотр автобус прошел 17 августа 2015 года, срок техосмотра истек 17 февраля 2016 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 18 января в Актюбинской области Казахстана на шоссе "Самара - Шымкент" сгорел пассажирский автобус марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, лишь пяти из них удалось спастись - 52 человека погибли. По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана. Также сообщается, что автобус могли специально поджечь.