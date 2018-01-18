МИД РФ: Киев хоронит Минские договоренности

Закон об "оккупации Донбасса", принятый Верховной радой, полностью противоречит Минским соглашениям и подтверждает "линию Киева на решение "проблемы Донбасса" силовым путем". Это хоронит все достигнутые договоренности по Донбассу, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"По сути, П.А.Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя", - считают в МИД.

Там отметили, что ни о какой "реинтеграции" речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан.

"Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и "нормандский формат", - заявил МИД.

Также обращается внимание, что принятие закона совпало по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить на Украину летальные вооружения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, закон об "оккупации Донбасса" Рада приняла 280 голосами, объявив Россию "оккупантом", установившем "оккупационную администрацию" в ДНР и ЛНР. Власти республик при этом названы нелегитимными.