Правительство РФ создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам

Правительство России объявило о создании опорного банка для совершения операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Министерство финансов.

Отмечается, что финансовое ведомство будет заниматься банковским сопровождением, а также оплачивать работу подрядчиков - оборонных предприятий, и выдавать им кредиты.

Такой опорный банк будет иметь разветвленную сеть филиалов, в самое ближайшее время он станет собственностью государства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в начале этого года "Альфа-банк" уведомил предприятия ВПК о прекращении их обслуживания из-за санкций, тогда об этом сообщил первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев. Он подчеркнул, что речь идет не о моментальном разрыве отношений, "Альфа-банк" собирается максимально сократить риски.