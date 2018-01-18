На Южном Урале будут судить 22-летнего экстремиста

В Троицке завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя - он обвиняется в экстремизме.

Установлено, что в 2013-2014 годах он размещал в интернете статьи и видеозаписи, которые содержали призывы к возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности и происхождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Следствием собрана достаточная доказательная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.