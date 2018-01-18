В Курганской области будут судить мужчину, который задушил своего знакомого ремнем из-за ревности

В Зауралье дело 30-летнего жителя Шумихи, который обвиняется в убийстве молодого парня, направлено в суд.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года - с заявлением о безвестном исчезновении сына обратилась женщина, сообщившая, что 20 сентября он ушел из дома и более не вернулся, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Двое мужчин не поделили девушку, из-за этого 30-летний мужчина вывез 19-летнего соперника в лесной массив, где задушил брючным ремнем.

"Смерть молодого человека наступила в результате преступных действий подозреваемого на месте происшествия спустя непродолжительный промежуток времени. Желая скрыть следы совершенного преступления от правоохранительных органов, мужчина отвез и оставил тело потерпевшего в лесном массиве", - добавили в СК.

Длительное время подозреваемый скрывался от органов предварительного следствия за пределами области. Однако 29 октября его задержали. На время предварительного следствия в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал и активно способствовал расследованию уголовного дела.