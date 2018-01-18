Глава Курганской области: "Нам необходимо развивать первичную переработку зерна в регионе"

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин в ходе своего брифинга для СМИ сообщил, что зерно региональных аграриев должно быть полностью реализовано, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Зауралья считает, что часть собранного урожая должны пойти на экспорт.

"Сейчас наш регион входит в десятку субъектов РФ по объему собранного зерна на душу населения. В этом году у нас собран рекордный урожай - более 2 млн тонн зерна. Его часть должна пойти на экспорт, для этого подписано постановление, согласно которому субсидируются железнодорожные перевозки. Сейчас сельхозтоваропроизводители ждут повышения цен. Крупные предприятия, у которых есть зернохранилища, зерносушилки, рынки сбыта и договоренности с животноводческими комплексами, пока отложили зерно. И они реализуют его по выгодной для них цене позже", - пояснил Кокорин.

По мнению губернатора, в Зауралье необходимо развивать первичную переработку зерна, а также вплотную обратиться к животноводству.

"Приоритетом должно стать именно молочное животноводство. Таким образом, будет проходить полный замкнутый цикл - зерно будут выращивать, использовать на корм или продать по выгодной цене. В этом же году перед нами стоит задача реализовать все зерно с максимальной прибылью. Мы ее выполним", - добавил губернатор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Зауралье не хватает вагонов для вывоза собранного урожая.