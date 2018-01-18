Губернатор Зауралья признался, что окунется в купель в православный праздник Крещения

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин намерен в праздник Крещения окунуться в купель - такое заявление он сделал, отвечая на вопрос одного из сельских журналистов в ходе своего брифинга для СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что сделает это исходя из христианских традиций.

"У меня днем запланирована поездка в Альменевский район, а вечером я думаю, что окунусь в купель", - добавил губернатор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее митрополит Курганский и Белозерский Иосиф назвал крещенские купания в ледяной воде "светским развлечением" и отметил, что церковь относится к такому обряду неодобрительно.