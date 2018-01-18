Губернатор Зауралья уволит главу Петуховского района

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что в ближайшем будущем уволит главу Петуховского района Сергея Герасименко, об этом первое лицо области сообщил в ходе своего брифинга для СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

"В самое ближайшее время в отставку уйдет Сергей Герасименко. Это уже не обсуждается. Может быть, он сам об этом еще не знает", - отметил Алексей Кокорин.

Такое решение, по словам губернатора, связано с недовольством местных жителей действиями районной администрации, с исполнением в Петуховском районе региональных указов и программ.