Губернатор Кокорин назвал человеческим фактором скандал с зарплатами педагогов в сельской школе

В ходе брифинга для СМИ, который прошел 18 января на базе отдыха "Лесники", губернатор Курганской области Алексей Кокорин прокомментировал скандал, связанный с зарплатами учителей в Звериноголовском районе региона и последовавшие после него увольнения чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению главы Зауралья, всему виной явился человеческий фактор.

"Кадровые решения - это не результат каких-то направленных репрессий, а это значит то, что никто вовремя не довел до педагогов информацию о денежных средствах, выделенных из бюджета Зауралья на погашение перед ними долгов. Эти перестановки также никак не связаны с финансовыми нарушениями. Если где-то что-то не срабатывает, это чисто человеческий фактор и это крайне недопустимо, потому что вызывает социальное недовольство", - отметил Алексей Кокорин.

Также глава региона отметил, что в 2017 году фонд зарплаты учителей был закрыт на 100%.

"Что касается этого года, то с учетом тех задач, которые ставит президент России Владимир Путин, в полном объеме предусмотрены финансовые средства для зарплаты всех работников социального блока", - добавил губернатор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области во второй раз записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требовали разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Первое видео учителя записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После этого в район лично приехал Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в муниципалитет направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев. Позже стало известно, что бастующие учителя в скором времени получат свои законные надбавки к зарплате. После этого Кокорин освободил от занимаемой должности начальника регионального департамента образования и науки Наталью Бобкову, в районе же также уволили двух чиновниц и директора Звериноголовской школы.