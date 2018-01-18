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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Губернатор Кокорин назвал человеческим фактором скандал с зарплатами педагогов в сельской школе
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Алексей Кокорин (2018) | Фото:Накануне.RU

В ходе брифинга для СМИ, который прошел 18 января на базе отдыха "Лесники", губернатор Курганской области Алексей Кокорин прокомментировал скандал, связанный с зарплатами учителей в Звериноголовском районе региона и последовавшие после него увольнения чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

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По мнению главы Зауралья, всему виной явился человеческий фактор.

"Кадровые решения - это не результат каких-то направленных репрессий, а это значит то, что никто вовремя не довел до педагогов информацию о денежных средствах, выделенных из бюджета Зауралья на погашение перед ними долгов. Эти перестановки также никак не связаны с финансовыми нарушениями. Если где-то что-то не срабатывает, это чисто человеческий фактор и это крайне недопустимо, потому что вызывает социальное недовольство", - отметил Алексей Кокорин.

Также глава региона отметил, что в 2017 году фонд зарплаты учителей был закрыт на 100%.

"Что касается этого года, то с учетом тех задач, которые ставит президент России Владимир Путин, в полном объеме предусмотрены финансовые средства для зарплаты всех работников социального блока", - добавил губернатор.

Алексей Кокорин(2018)|Фото:Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области во второй раз записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требовали разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Первое видео учителя записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После этого в район лично приехал Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в муниципалитет направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев. Позже стало известно, что бастующие учителя в скором времени получат свои законные надбавки к зарплате. После этого Кокорин освободил от занимаемой должности начальника регионального департамента образования и науки Наталью Бобкову, в районе же также уволили двух чиновниц и директора Звериноголовской школы.

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18.01.2018 16:32 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
18:32 Екб


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Губернатор Кокорин назвал человеческим фактором скандал с зарплатами педагогов в сельской школе
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