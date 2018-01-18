В Чайковском районе назначили публичные слушания по вопросу объединения

Депутаты Земского собрания Чайковского района утвердили дату публичных слушаний по присоединению района к городскому округу, сообщает "Ъ". По данным издания, слушания назначены на 29 января.

Как сообщало Накануне.RU, вчера инициатива была единогласно поддержана депутатами Чайковского.

Если жители района поддержат это решение и его поддержит земское собрание, инициатива об объединении будет направлена в краевое заксобрание.

Отметим, что объединение происходит и в других муниципалитетах края. Ранее депутаты Гремячинского, Кизеловского и Краснокамского городских поселений также одобрили процесс объединения города и района.