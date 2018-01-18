Депутаты пермского заксобрания пересчитали пенсии для госслужащих. Проект примут в январе

Рабочая группа доработала проект закона, ограничивающий размер пенсий госслужащих Пермского края. Второе чтение депутаты краевого заксобрания готовы провести в январе.

При доработке депутаты предложили учитывать различия в уровне дифференциации оплаты труда различных категорий государственных гражданских служащих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания. При расчете пенсии за выслугу лет предложено учитывать должностной оклад с начислением на него районного коэффициента. Согласно принятой поправке максимальный размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии, не может превышать: для высшей группы должностей – семикратного размера минимального должностного оклада, установленного по младшей должности; по главной и ведущей группе должностей – шестикратного размера минимального должностного оклада; по старшей и младшей группе должностей – пятикратного размера.

Также предлагается установить переходный период и дату вступления закона в силу - 1 апреля 2018 г.

Напомним, проект был инициирован губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Отрицательное заключение на него ранее дала прокуратура края.