Обвиняемым в драке в пермской школе грозит до 7,5 лет

Обвиняемым по делу о налете на пермскую школу №127 грозит до 7,5 лет колонии, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь прокуратуры края Юлия Гайнанова.

"Если дело уйдет в суд именно "в редакции" покушения на убийство, то есть неоконченного умысла, каждому из них грозит до семи с половиной лет. Ситуация по потерпевшим более-менее стабильная, все останутся живы. В случае, если появятся жертвы, дело будет переквалифицировано по статье "Убийство", наказание, соответственно, уже выше. Смягчающих обстоятельств тут не будет: ответственность за убийство начинается с 14 лет", - уточнила Гайнанова.

Напомним, в результате трагедии 15 января в пермской школе №127 госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Особенно тяжело пострадала педагог: у нее – 17 ран. Сейчас в краевой детской больнице находятся семеро детей - одного из пострадавших перевели на дневной стационар.