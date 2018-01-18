На Среднем Урале ГИБДД закрыла движение общественного транспорта еще в двух городах

В Свердловской области по предписанию ГИБДД закрыто движение автобусов еще в двух городах. Причина таких радикальных мер – органами местного самоуправления не выполняются обязанности по содержанию улично-дорожной сети в зимний период в безопасном для дорожного движения состоянии. Об этом Накануне.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что речь идет о дорогах в Алапаевске и Артемовском.

"В ходе обследований сделан вывод о несоответствии эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Причиной этого стало несвоевременное выполнение владельцами дорог работ по зимнему содержанию, что привело к образованию снежного наката на проезжей части, а также снежных валов на пешеходных переходах и автобусных остановках", - пояснили в ГИБДД.

После обследований предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом были выданы предписания о закрытии для движения автобусов нескольких улиц. В частности, в Алапаевске движение автобусов запрещено по улице Гоголя от улицы Ленина до автодороги Нижняя Салда – Алапаевск, а также по улице Фрунзе от улицы Ленина до улицы 3-ого Интернационала. В Артемовском - по улице Комсомольской и переулку Сысолятина.

В целях устранения недостатков в адрес обслуживающих организаций и органам местного самоуправления были выданы предписания.

Решение о снятии временного ограничения в движении общественного транспорта будет принято по результатам обследования после устранения недостатков.

Отметим, что накануне такие же радикальные меры были приняты ГИБДД в Реже.