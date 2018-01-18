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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
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экономика  |  комментариев: 1
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16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Председателю ПЖСК "Бухта Квинс" грозит "уголовка": делом занимаются судебные приставы
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Председателю ПЖСК "Бухта Квинс" Зиле Булатовой грозит уголовное дело. О возбуждении "уголовки" на своей странице в Facebook сообщил бард, худрук екатеринбургского театра эстрады Александр Новиков. Сама глава кооператива об уголовном деле не в курсе. Дело ведут судебные приставы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Торжество закона наконец свершилось. Сегодня в отношении председателя кооператива "Бухта Квинс" Булатовой, занимавшейся последние несколько лет клеветой и организацией разного рода провокаций и псевдомитингов, принесшей кооперативу столько вреда, возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, связанное с ее противозаконной деятельностью внутри кооператива. По сведениям из осведомленных источников, в процессе следствия предполагается предъявить еще несколько статей. Наступивший год Булатова встретит на скамье подсудимых. Уйти от ответственности ей уже никак не удастся. Новый год начался совсем неплохо", – написал на своей странице в соцсети Новиков.

Отметим, что речь идет о статье УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта".

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, за комментарием по данному делу следует обратиться в службу судебных приставов "по подследственности".

Получить комментарий в свердловском УФСПП на момент публикации не удалось.

Сама Зиля Булатова оказалась не в курсе грозящего ей уголовного преследования. В беседе с корреспондентом Накануне.RU она отметила, что "пока не владеет информацией".

Напомним, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены. В прошлом году, после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда, худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены.

В настоящее время расследование уголовного дела по статье мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору, завешено. Согласно материалам дела, потерпевшими были признаны 60 человек, им был причинен ущерб, сумма которого превысила 50 млн руб.

Что касается самого коттеджного поселка, то летом прошлого года на строительной площадке лично побывал глава регионального минстроя Михаил Волков. Экскурсию по "Бухте Квинс" ему провел Александр Новиков. Тогда же министр заявил, что срок сдачи - приблизительно сентябрь-октябрь 2017 года. Однако недавно стало известно, что коттеджный поселок планируется ввести в эксплуатацию лишь в 2019 году.

Другие новости по темам: Бухта Квинс, уголовное дело, Александр Новиков, Зиля Булатова
18.01.2018 16:09 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:09 Екб


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Председателю ПЖСК "Бухта Квинс" грозит "уголовка": делом занимаются судебные приставы
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