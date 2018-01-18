Школьница из Магнитогорска погибла на горнолыжном курорте в Башкирии

В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летней жительницы Магнитогорска на горнолыжной трассе недалеко от озера Банное. Об этомсообщили в пресс-службе СК.

Инцидент произошел днем 17 января. По версии следствия, девочка в составе группы из 11 спортсменов спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск" приехала в горнолыжный центр "Металлург-Магнитогорск" ООО "Санаторий "Юбилейный" для тренировок. Во время спуска при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась головой об камень.

От полученной травмы девочка скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление лица или лиц, возможно причастных к совершению преступления", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.