Александр Потапов встретился с молодежью и ветеранами Уралвагонзавода

Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов начал год со встреч с представителями общественных организаций. Молодежный и ветеранский актив предприятия с радостью откликнулись на предложение обсудить с главой корпорации планы на совместную работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

В частности, молодые "уралвагонзаводцы" обсудили с Потаповым итоги 2017 года, перспективы 2018-го, новые производственные и социальные проекты, развитие научной и технической мысли на предприятии. Во время разговора подняли и одну из самых актуальных и животрепещущих тем: как удержать талантливых выпускников учебных заведений на заводе в Нижнем Тагиле. Сегодня "Уралвагонзавод", по мнению гендиректора, позволяет молодым людям реализоваться в профессии, найти себя в науке, в спорте, развивать свои творческие способности. Для этого работают Дворцы культуры, водного и ледового видов спорта, организуются научно-практические конференции и многое другое.

В отличии от молодежи, ветераны перед встречей с директором волновались, но и были уверены, что найдут с ним общий язык. Люди, много десятилетий назад связавшие свою жизнь с предприятием, сегодня активно участвуют во всех заводских мероприятиях, делятся своим опытом с молодежью. Ветеранское движение корпорации набирает силу: в 2017 году представители советов разных предприятий УВЗ впервые встретились и наладили диалог друг с другом.

"Мы должны работать сообща. Необходимо наладить связь времен, диалог между ветеранами и молодыми специалистами "Уралвагонзавода". Нам есть чему поучиться друг у друга. Перенять опыт и желание творить, гордиться своим заводом и делать все для его работы", - отметил Потапов.