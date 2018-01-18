ДНР: Порошенко запретил восстанавливать мобильную связь в Донбассе

Администрация украинского президента Петра Порошенко запретила возобновлять подачу мобильной связи на территорию ДНР и ЛНР. Об этом сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко в своем telegram-канале.

"Поврежденный кабель принадлежит компании "ЕвроТрансТелеком". "Vodafone" официально сделал заявку на ремонт, но источник из "ЕТТ" говорит о том, что из администрации Порошенко поступила "ЦУ" не включать кабель ни при каких обстоятельствах", – написал Яценко.

По его словам, ежемесячный отток капитала в сторону "Vodafone" из республики составлял от 140 млн руб.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев обвиняет ДНР и ЛНР в невозможности восстановить мобильную связь. В республиках украинской мобильной связи нет уже восьмой день.