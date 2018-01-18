Суд начнет рассмотрение дела о взыскании долгов екатеринбургским метрополитеном с администрации города в конце января

Арбитражный суд Свердловской области начнет рассмотрение иска екатеринбургского метрополитена по взысканию долгов с администрации города 31 января. Такое решение было принято сегодня, сообщается в картотеке дел арбитража, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов суда, сегодня администрация города представила в суд отзыв на исковое заявление метрополитена.

Ранее судебные заседания несколько раз переносились. Иск в суд поступил 24 ноября прошлого года, к производству он был принят 30 числа. Речь идет о взыскании с "серого дома" 146,8 млн руб.

Напомним, аналогичный иск к администрации Екатеринбурга в свердловский арбитраж подал и другой городской МУП - ТТУ. Предприятие намерено взыскать с мэрии 502,6 млн руб. Заседание по этому делу назначено также на 31 января.