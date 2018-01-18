Рождаемость в Китае в 2017 г. упала, несмотря на отмену политики "Одна семья - один ребёнок"

В Китае опубликована демографическая статистика за 2017 г. Согласно данным Государственного бюро статистики, в прошлом году в стране родилось 17,23 млн человек, а коэффициент рождаемости составил 12,43%. Количество рождений второго ребёнка выросло на 10% по сравнению с 2016 г.

Однако в целом, рождаемость и коэффициент рождаемости в 2017 г. несколько снизились. В 2016 г. эти показатели составляли 17,86 млн и 12,95% соответственно. В качестве причины этого называется снижение числа женщин детородного возраста. В этой связи разрешение заводить второго ребёнка оказалось весьма эффективным для омоложения населения.