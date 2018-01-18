Путин почтил память защитников Ленинграда, возложив цветы к монументу "Мать-Родина" и памятнику "Рубежный камень"

Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

На Пискаревском мемориальном кладбище Путин почтил память ленинградцев и защитников города, возложив цветы к монументу "Мать-Родина". Затем глава государства посетил военно-исторический комплекс "Невский пятачок", где возложил цветы к памятнику "Рубежный камень".

Напомним, также сегодня президент осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", посвященной операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда. Кроме того, Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодежных общественных организаций. Участники встречи увидят фильм "Рубеж", посвященный событиям на Невском пятачке.