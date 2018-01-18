Буддийский монастырь на Качканаре проанализирует результаты экспертизы

Буддийский храм в Качканаре наконец-то получил музейную экспертизу, которая датируется 2016 г. Первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов не стал предоставлять депутату Госдумы Андрею Альшевских музейную экспертизу, но документами поделился "доброжелатель" депутата, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным музейной экспертизы, храм незаконно занимает земли, которые должен освободить, не имеет права именоваться монастырем, потому что в нем недостаточное число монахов и он не входит ни в одну из зарегистрированных буддийских общин РФ.

"Теперь, имея текст экспертного заключения на руках, мы можем его обстоятельно проанализировать, как и рассчитывали. Начиная с завтрашнего дня, мы будем комментировать содержание заключения по отдельным пунктам, поэтому всем, кто заинтересован в ознакомлении с реальной ситуацией в нашей общине, рекомендуем в ближайшие дни заглядывать к нам в группу", - пишут монахи.

По словам служителей, экспертиза проводилась исключительно на основе документов, которые были отданы музею и полный состав неизвестен.

"Судя по тексту заключения, эксперт по неизвестным причинам решил пренебречь выяснением как минимум части этих вопросов, работая с имеющимися у него документами. В частности, речь идёт о документе 2007 г., который называется "Манифест буддийского союза". Если бы эксперт выяснил, когда и как он был создан, а также какие цели преследовал – убеждены, что он не сделал бы ни одного из тех своих выводов. Легче всего было это выяснить, обратившись к нам за разъяснением – но, увы, сделано этого не было", - пояснили в буддийском храме.

Напомним, что судебные приставы продлили основателю единственного на Урале буддийского монастыря "Шад Тчуп Линг", расположенного на горе Качканар, Михаилу Санникову предписание о сносе монастыря до марта следующего года. Ранее стоимость сноса оценили в 1,5 млн руб. Сроки сноса монастыря переносились не один раз, а его основатель уже получал два штрафа по 2,5 тыс. руб. за неисполнение решения суда.