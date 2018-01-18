В Прикамье военный получил восемь лет за кражу 77 миллионов по поддельным документам о покупке гильз

Кунгурский городской суд наказал бывшего главного инженера отдела реализации военного имущества Центрального военного округа за фальсификацию документов. По ним пермяк смог получить десятки миллионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.

Бывший инженер получил семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн 500 тыс. руб. Иск Минобороны на 45 млн руб. удовлетворен. Виновник ранее вернул бывшему начальству 32 млн руб. Этим же приговором наказана сообщница пермяка, третьего соучастника ищут на международном уровне.

Свои преступления пермяк совершал с ноября 2012 года по ноябрь 2013 гг. Он подал в службу ракетно-артиллерийского вооружения Центрального военного округа подложные документы о покупке компаниями латунных гильз. Их общий вес – 620 т. Счета-наряды на выдачу из частей имущества он передал подельникам. Они наладили вывоз цветмета и продали его. Сумма ущерба государству – 77 млн руб.