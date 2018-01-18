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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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В Прикамье военный получил восемь лет за кражу 77 миллионов по поддельным документам о покупке гильз
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суд, молоток (2017) | Фото: files.sudrf.ru

Кунгурский городской суд наказал бывшего главного инженера отдела реализации военного имущества Центрального военного округа за фальсификацию документов. По ним пермяк смог получить десятки миллионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.
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Бывший инженер получил семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн 500 тыс. руб. Иск Минобороны на 45 млн руб. удовлетворен. Виновник ранее вернул бывшему начальству 32 млн руб. Этим же приговором наказана сообщница пермяка, третьего соучастника ищут на международном уровне.

Свои преступления пермяк совершал с ноября 2012 года по ноябрь 2013 гг. Он подал в службу ракетно-артиллерийского вооружения Центрального военного округа подложные документы о покупке компаниями латунных гильз. Их общий вес – 620 т. Счета-наряды на выдачу из частей имущества он передал подельникам. Они наладили вывоз цветмета и продали его. Сумма ущерба государству – 77 млн руб.

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18.01.2018 15:38 Мск | Кунгур | Михаил Лукашкин
17:38 Екб


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В Прикамье военный получил восемь лет за кражу 77 миллионов по поддельным документам о покупке гильз
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