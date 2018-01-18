"Уралкалий" организовал для посетителей выставки "Образование и карьера-2018" экскурсию в калийную шахту

В ХХ Межрегиональной выставке учебных заведений, образовательных технологий и вакансий "Образование и карьера-2018" принимают участие предприятия Пермского края, ведущие вузы Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Для посетителей выставки — выпускников школ, студентов средних и высших учебных заведений специалисты "Уралкалия" проведут консультации по особенностям и перспективам работы на предприятии, преимуществам корпоративного социального пакета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, для абитуриентов и выпускников учебных заведений "Уралкалий" организует обучающие мастер-классы по темам: "Как успешно пройти собеседование" и "Как правильно составить резюме".

Все посетители стенда "Уралкалия" смогут воспользоваться уникальной возможностью спуститься под землю на глубину 400 метров и оценить природную красоту Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей при помощи технологии виртуальной реальности.

Выставка проходит с 18 по 22 января на площадке выставочного объединения "Пермская ярмарка" по адресу шоссе Космонавтов, 59, 2-й этаж.

Добавим, "Уралкалий" является одним из наиболее привлекательных работодателей в Пермском крае не только по величине средней заработной платы. В компании реализуется программа по формированию кадрового резерва на позиции руководителей различных уровней. Для обучения и повышения квалификации сотрудников работает собственный корпоративный университет. Действует программа по получению высшего профессионального образования по наиболее востребованным специальностям за счёт средств предприятия.