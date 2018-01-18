На Югру надвигаются аномальные морозы. Спасатели рекомендуют югорчанам сидеть дома

В конце недели в Югре ожидается аномально холодная погода. По данным синоптиков с 19 по 23 января в отдельных районах ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

Спасатели напоминают югорчанам о рисках, связанных с низкими температурами. Жителям округа посоветовали теплее одеваться и избегать длительного пребывания на улицах. Автомобилистам сотрудники МЧС напоминают, что на трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому необходимо взять в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. Тем, кто решит выехать за пределы населенного пункта,советуют надеть теплую одежду, записать телефоны автоэвакуаторов, зарядить мобильный телефон.

Также спасатели рекомендуют позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. В период морозов возрастает риск возникновения пожаров, причиной которых становятся нарушения правил безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования. Электрообогреватели стоит использовать только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором.

Людям, у которых в доме печное отопление МЧСники напоминают, что пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.