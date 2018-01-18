В Челябинской области на благоустройство дворовых и общественных территорий направят миллиард рублей

В Челябинской области на мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году направят 1 млрд 54 млн рублей. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Средства будут распределены между всеми муниципалитетами.

Борис Дубровский призвал глав максимально использовать возможности программы благоустройства.

"Министерством строительства разработана технологическая карта с подробным планом мероприятий по реализации проекта, она направлена в Ваш адрес, прошу Вас обеспечить выполнение в полном объеме в установленные сроки", – подчеркнул он.

В федеральном бюджете для Челябинской области предусмотрены субсидии в размере 835,4 млн на благоустройство дворовых и общественных территорий и 18,5 млн рублей – на реконструкцию парков и мест массового отдыха населения. Из областного бюджета на эти цели будет выделено порядка 200 млн рублей. По решению межведомственной комиссии субсидия на обустройство городских парков будет направлена Южноуральскому городскому округу.

Перечень дворов определен, а выбор общественных территорий пройдет 18 марта.