Программа оздоровления "Фарфора Сысерти" вывела завод из банкротства

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве завода "Фарфор Сысерти" в связи с урегулированием вопроса с задолженностью предприятия по налогам. Оплата долга произведена за счет заемных средств АО "Корпорация развития Среднего Урала".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, решение о реализации комплекса мер по оздоровлению предприятия принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который поручил кабмину разобраться с долгами завода, провести аудит финансово-хозяйственной деятельности, разработать план модернизации, заняться поиском новых каналов продаж и увеличением объемов сбыта продукции.

На данный момент определены несколько вариантов модернизации предприятия, из которых в ближайшее время будет выбран наиболее перспективный. Ведется активная работа по стабилизации деятельности завода.

В ноябре 2017 года начал работу интернет-магазин "Фарфора Сысерти". Выпущена эксклюзивная серия изделий для хоккейного клуба "Автомобилист". В лимитированную серию для сувенирных магазинов клуба вошли брендированные фляжки, фарфоровые пивные кружки и чайные чашки с символикой "Автомобилиста".

Цель реализуемых мер – вывести предприятие на окупаемость, нарастить объемы производства и сбыта продукции. Отдельное внимание уделяется развитию бренда "Фарфора Сысерти".