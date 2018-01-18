Центробанк обратился в Генпрокуратуру из-за хищения кредитных досье в "Промсвязьбанке"

Центральный банк обратился в Генпрокуратуру по поводу хищения кредитных досье заемщиков "Промсвязьбанка" на 100 млрд руб. Временная администрация в санируемом банке требовала возбуждения уголовного дела.

Обращение было направлено еще 25 декабря 2017 г., пишут "Ведомости" со ссылкой на слова представителя регулятора.

"Временная администрация по управлению банком, функции которой выполняются управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора, 29 декабря 2017 г. направила генеральному прокурору Юрию Чайке заявление о возбуждении уголовного дела в связи с выявлением сделок по приобретению у компаний-нерезидентов ценных бумаг банка на внебиржевом рынке, которые совершены вопреки интересам банка и причинили ему существенный имущественный ущерб", - сказал представитель ЦБ.

Ранее совладелец "Промсвязьбанка", бывший сенатор от ЯНАО Дмитрий Ананьев заявил, что пропажа кредитных досье - дело правоохранительных органов, а не ЦБ.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре, после того, как ЦБ ввел в банк временную администрацию, оба брата Ананьевых покинули Россию. По информации СМИ, Алексей Ананьев вернулся в страну в январе.