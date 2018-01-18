Порошенко обязательно подпишет принятый закон об "оккупации Донбасса", - спикер Рады

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что закон об "оккупации Донбасса" будет подписан в ближайшее время президентом Петром Порошенко. Он также сказал, что новая редакция закона более жесткая, чем предыдущая, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, через несколько дней профильный комитет и юридическое управление парламента завершат работу над текстом законопроекта, он его подпишет и передаст на подпись Порошенко. При этом он напомнил о механизме, который может заблокировать этот процесс. Речь идет о регистрации депутатами проекта постановления об отмене голосования за этот закон. Голосование должно состояться 19 января.

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что на основании принятого закона уже можно готовить счет России, которая назначена виновной за войну в Донбассе.

Представитель же омбудсмена Украины Михаил Чаплыга подчеркнул, что закон открывает государству путь к военному насилию.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, закон об "оккупации Донбасса" Рада приняла 280 голосами, объявив Россию "оккупантом", установившем "оккупационную администрацию" в ДНР и ЛНР. Власти республик при этом названы нелегитимными.