Составлен фоторобот одного из убийц бизнесмена и его маленького сына в Оренбурге

По делу об убийстве бизнесмена и его маленького сына в Оренбурге составлен фоторобот подозреваемого. Полиция обращается за помощью.

Напомним, 17 января около 9 часов утра во дворе жилых домов №96 и 98 по улице Карагандинской в салоне автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200" были найдены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына. У них обнаружены множественные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Его ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Оренбургской области.

Сегодня у полиции появилась новая информация. Как сообщили Накануне.RU в областном УМВД, установлено, что лица, совершившие данное преступление, передвигаются на автомобиле марки "Лада Приора" черного цвета. Все окна машины покрыты темной тонировочной пленкой, возможно, занижена подвеска. В самом авто может находиться мужчина около 35-40 лет, славянской внешности, ростом 175-180 см и среднего телосложения. Был одет в темную куртку и вязаную шапку темного цвета.

"В случае обнаружения или получения какой-либо информации, просьба незамедлительно сообщить ее по телефонам: (3532) 79-69-00, (3532) 79-69-50, (3532) 79-03-91, 34-38-01, 8-999-258-51-46 или 02, 112. Анонимность гарантируется", - добавили в МВД.

Напомним, за сведения, которые позволят установить злоумышленников, объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей.