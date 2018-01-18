Ямальские спасатели рекомендовали не нырять в крещенские купели из-за морозов

Спасатели на Ямале рекомендовали жителям воздержаться от купания в прорубях в Крещение из-за сильных морозов. В отдельных районах автономии завтра температура достигнет отметки -50 градусов, передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на морозы, проруби на реках обустроены практически по всей автономии. Однако в МЧС советуют жителям трезво оценивать свои физические возможности. Спасатели Муравленко, где в Крещение температура опустится до -40 градусов, рекомендовали воздержаться от купания на городском пляже.

Тех же, кто решится искупаться, будут ждать спасатели и другие экстренные службы. Толщина льда в месте устройства купели соответствует всем нормам безопасности, отметил государственный инспектор Пуровского участка Центр ГИМС Александр Голиков:

"Несмотря на это, хочу напомнить, что выезд автомашин на лёд водоёма категорически запрещен. В вечернее и ночное время Иордань будет хорошо освещена, при этом соблюдены все правила безопасности. Подготовлены теплые раздевалки. Место проведения купания оборудовано всем необходимым: деревянными настилами для выхода на лед, а также поручнями и ступенями для входа в воду".

Холоднее всего 19 января будет в Тазовском и Красноселькупском районах.