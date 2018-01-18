В Челябинске вода в купелях на озерах Смолино и Первое не соответствует гигиеническим нормативам

Качество воды в купелях на озерах Смолино и Первое не соответствует гигиеническим нормативам. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендовало ограничить купание в купелях на данных водоемах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Челябинске на Крещение будет работать пять купелей. Две будут организованы на озере Смолино: в Ленинском районе около храма "Утоли моя печали" и в Советском районе рядом с гостиничным комплексом "Смолино-парк". Два места будут оборудованы на Шершневском водохранилище: акватория возле "Храма всех святых" и в микрорайоне Сосновка по улице Красных казаков. На озере Первое купель будет организована по адресу: переулок Мамина, 1а.

Пробы воды, отобранные в местах оборудования купелей, прошли исследование по микробиологическим показателям, которое показало, что качество воды Шершневского водохранилища соответствует требованиям санитарных правил, качество воды на озере Смолино и на озере Первое не соответствует гигиеническим нормативам.