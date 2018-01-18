Губернатору Куйвашеву представили нового командующего Уральским округом войск Росгвардии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и командующий Уральским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Александр Попов обсудили перспективы взаимодействия. Рабочая встреча губернатора с новым командующим прошла сегодня, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Александра Попова губернатору представил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Олег Борукаев. Во встрече также принял участие генерал-полковник Игорь Голлоев, которого Александр Попов сменил на посту.

"Разрешите представить вам нового командующего. Александр Анатольевич (Попов) регион знает, и он прошел через те должности, которые подготовили его к командованию Уральским округом. Игоря Дмитриевича (Голлоева) мы с вашего разрешения забираем на работу с большим объемом. Благодарны вам за участие в его в становлении как руководителя высокого уровня", – сказал Олег Борукаев.

Евгений Куйвашев поблагодарил руководство Росгвардии и Игоря Голлоева за совместную работу.

"Уверен, что замена будет более чем достойной. И мы приложим все усилия для взаимодействия, для организации сотрудничества с новым командующим Уральским округом. Мы включим Александра Анатольевича во все координационные советы для выполнения наших совместных задач", – сказал Евгений Куйвашев.

Игорь Голлоев, в свою очередь, также поблагодарил главу региона за совместную работу.