Бурятская пенсионерка проглотила 150 гвоздей, шурупов и гаек

В Бурятии из желудка 74-летней женщины извлекли более 150 гвоздей, шурупов, гаек и болтов. Операцию провели хирурги Республиканской клинической больницы имени Н.А.Семашко, об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Пациентка поступила в сосудистый центр больницы, но несмотря на лечение, лучше ей не становилось, и врачи приняли решение провести ей фиброэзофагогастродуоденоскопию.

Во время процедуры врач обнаружила, что в желудке находится огромное количество инородных тел. При помощи эндоскопа ей удалось вытащить четыре гвоздя, а остальное содержимое решено было извлечь на операции.

Почему женщина глотала гвозди – неизвестно, пишет "Федералпресс".