Это Россия, детка! Трактор ушел под лед, пытаясь вытащить бензовоз и автокран

В Иркутской области на реке Лена под лед провалился 25-тонный трактор, который был вызван для эвакуации затонувших бензовоза и автокрана из-подо льда.

Трактор ДТ-75, принадлежащий местному фермерскому хозяйству, провалился под лед при пересечении реки. Для установления обстоятельств происшествия к месту выехала оперативная группа. По предварительной информации, водитель автомобиля погиб.

Сейчас Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области готовит в адрес губернатора региона письмо с просьбой обратить внимание на действия администрации Киренского района и ее отношение к вопросам безопасности жизнедеятельности населения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело в том, что в очередной раз был нарушен запрет выезда на лед водоема, а местные власти проигнорировали рекомендации об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами. Об этом пишет "Федералпресс".