Возле полицейского участка в Швеции прогремел сильный взрыв

Около полицейского участка в микрорайоне Розенгорд в шведском городе Мальме прогремел взрыв.

Известно, что взрывное устройство сдетонировало в одном из дворов. Очевидцы говорят, что взрыв был сильным. Пострадавших нет, но некоторые автомобили получили повреждения. Полиция оцепила место ЧП, там работают взрывотехники.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Sydsvenskan, причиной стала не граната, а какое-то другое взрывное устройство. Через некоторое время после взрыва полиция задержала одного человека. Имеет ли он отношение к происшествию, не поясняется.

Напомним, в начале этого года в столице Швеции - Стокгольме - скончался 60-летний мужчина, в руках которого взорвался некий предмет, подобранный им на станции метро.