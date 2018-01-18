Куйвашев встретился с главой Белоярки: обсудили инфраструктуру, сельское хозяйство и городскую среду

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках своих традиционных встреч с главами муниципальных образований встретился с главой Белоярского городского округа Андреем Горбовым. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, Андрей Горбов, ранее занимавший должность директора управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Белоярского городского округа, был избран главой муниципалитета местной думой из числа кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса. В должность он вступил в конце ноября прошлого года.

"Вам сегодня необходимо пересмотреть, "встряхнуть" программы развития городского округа. К этому вопросу нужно подойти комплексно, особое внимание уделив созданию инфраструктуры, сфере сельского хозяйства. Важным двигателем развития территорий, помимо прочего, является реализация поручений президента России, участие в федеральных и областных государственных программах", – сказал Евгений Куйвашев в рамках встречи.

По словам главы муниципалитета, в числе первоочередных направлений работы сегодня также – создание комфортной городской среды в Белоярском и модернизация системы ЖКХ.

Любопытно, но о сфере здравоохранения, по всей вероятности, в рамках встречи не было сказано ни слова. Между тем, в настоящее время проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи жителям городского округа, стоят в муниципалитете наиболее "остро".