В Центральном банке рассказали об опасности отмены валютного контроля

Банк России рассматривает предложения Мифина по либерализации валютного контроля, рассказал замдиректора департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Андрей Липин. Но, по его словам, однозначного решения о ликвидации валюнтого контроля принимать нельзя.

Липин заявил, что после отмены валютного контроля могут настать серьезные последствия, "связанные с волатильностью, достаточной неустойчивостью финансового рынка".

В России нет ограничений на покупку капитала, но есть контроль за отмыванием доходов, борьба с терроризмом, и его финансированием, уточнил он. "Здесь как раз и находится баланс между либерализацией, то есть полной отменой валютного контроля, паспортов сделки. Поэтому Банк России, мы здесь очень внимательно смотрим, и некоторые моменты мы ослабляем", — приводит слова Липина РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал об обсуждении поправок, снимающих оставшиеся ограничения в области валютного надзора: репатриация выручки экспортеров, обязанность возврата авансов по импорту, ограничения режима счетов для граждан.