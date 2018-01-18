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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
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16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Опять новый застройщик? Екатеринбургский ЖК "Кольцовский дворик" может достроить "Форум-групп"
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Михаил Волков, совещание по долгостроям, Екатеринбург (2017) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

На заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, прошедшем 17 января, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков объявил очередного нового застройщика для ЖК "Кольцовский дворик", правда, по словам представителя союза обманутых дольщиков, юриста Руслана Камалетдинова, компания ещё рассматривает соглашение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сказано в сообщении министерства строительства, участники совещания обсудили строительные работы на площадке жилого комплекса "Кольцовский дворик" по улице Ракетная. Здесь найден новый инвестор – ЗАО "Форум-групп". Ожидается, что до конца января представители компании подпишут соглашение с областным правительством, в феврале урегулируют юридические вопросы и проведут подготовительную работу для того, чтобы с 1 марта приступить к строительству.

Как пишет на своей странице в "Facebook" Руслан Камалетдинов, который был на заседании, ЗАО "Форум-групп" рассматривает соглашение.

"Потенциальный застройщик пока еще рассматривает соглашение, предложенное правительством Свердловской области. В данном соглашении речь идет о компенсационных мерах застройщику со стороны правительства, детали которых не раскрываются. Впрочем, как пояснил министр строительства Свердловской области Волков Михаил Михайлович, данное соглашение был отправлено застройщику только вчера, а застройщик сказал, что еще его не читал. В общем, до февраля 2018 года будет вестись обсуждение условий данного соглашения, только потом уже все остальное", - пишет Камалетдинов.

Напомним, ранее "Спецсургутжелезобетонстрой" заинтересовался проектом, но позже отказался от работ.

Другие новости по темам: ЖК "Кольцовский дворик", Екатеринбург, дольщики, Руслан Камалетдинов, Михаил Волков
18.01.2018 14:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:30 Екб


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Опять новый застройщик? Екатеринбургский ЖК "Кольцовский дворик" может достроить "Форум-групп"
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