Опять новый застройщик? Екатеринбургский ЖК "Кольцовский дворик" может достроить "Форум-групп"

На заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, прошедшем 17 января, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков объявил очередного нового застройщика для ЖК "Кольцовский дворик", правда, по словам представителя союза обманутых дольщиков, юриста Руслана Камалетдинова, компания ещё рассматривает соглашение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сказано в сообщении министерства строительства, участники совещания обсудили строительные работы на площадке жилого комплекса "Кольцовский дворик" по улице Ракетная. Здесь найден новый инвестор – ЗАО "Форум-групп". Ожидается, что до конца января представители компании подпишут соглашение с областным правительством, в феврале урегулируют юридические вопросы и проведут подготовительную работу для того, чтобы с 1 марта приступить к строительству.

Как пишет на своей странице в "Facebook" Руслан Камалетдинов, который был на заседании, ЗАО "Форум-групп" рассматривает соглашение.

"Потенциальный застройщик пока еще рассматривает соглашение, предложенное правительством Свердловской области. В данном соглашении речь идет о компенсационных мерах застройщику со стороны правительства, детали которых не раскрываются. Впрочем, как пояснил министр строительства Свердловской области Волков Михаил Михайлович, данное соглашение был отправлено застройщику только вчера, а застройщик сказал, что еще его не читал. В общем, до февраля 2018 года будет вестись обсуждение условий данного соглашения, только потом уже все остальное", - пишет Камалетдинов.

Напомним, ранее "Спецсургутжелезобетонстрой" заинтересовался проектом, но позже отказался от работ.