Дело чиновника из Нефтеюганска, возбужденное после смерти маленьких спортсменов, могут закрыть

Первый заместитель руководителя ГСУ СК России Юрий Тютюнник встретился с родителями пострадавших в аварии 4 декабря 2016 г. спортсменов. Столичный гость заверил югорчан, что все виновные в трагедии ответят по закону. Однако родственники погибших не уверены, что дело и.о. председателя комитета физической культуры и спорта мэрии Нефтеюганска Александра Комарницкого дойдет до суда, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече присутствовал следователь ГСУ СК России, который ведет дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Дергунова, его коллеги инспектора Степановой, а также Комарницкого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"Тютюнник сказал на встрече, что нет состава преступления ни в действиях Комарницкого, ни в действиях сотрудников башкирского управления ГИБДД. Никто не говорит о том, что башкирские силовики нарочно не внесли в базу данных информацию о том, что у Раиля Саитханова нет прав. Поэтому сотрудникам ГАИ вменяют только халатность, человеческий фактор. На встрече Тютюнник нам сказал, что может сложиться так, что дела против них закроют", - рассказал Накануне.RU отец одного из погибших спортсменов Сергей Калашник.

Получить комментарий в пресс-службе Следственного комитета России к моменту публикации новости не удалось.

Напомним, авария произошла 4 декабря 2016 г. на 925 км трассы Тюмень- Ханты-Мансийск. По уголовному делу проходят экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель осуществлявшего перевозки бизнесмена Александр Сидорук, находившийся за рулем грузовика "Volvo" Раиль Саитханов. Последнее слово они сказали 16 января, приговор огласят 5 февраля.