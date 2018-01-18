На Кузбассе горняки нашли кости древнего животного, жившего в Ледниковый период

На одном из угольных разрезов в Кемеровской области обнаружены останки древнего животного.

"Это очень большая редкость, ни в одной музейной коллекции Сибири вообще нет останков пещерного льва. Бесценный подарок горняков Моховского разреза не только нашему музею и Кемеровской области. Эта находка очень важна для всех учёных, занимающихся палеонтологией и изучением Ледникового периода", - заявил заведующий отделом научных исследований и экспедиций Кемеровского областного краеведческого музея Дмитрий Слободин.

По заключению ученых-палеонтологов, найденные останки принадлежат пещерному льву, который является подвидом современного хищника и вымер примерно 10 тыс. лет назад. Уникальную находку передали Кемеровскому областному краеведческому музею, пишет "Федералпресс".