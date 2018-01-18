Убийце Героя России Магомеда Нурбагандова ужесточили наказание: он проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь

Бандиту из Дагестана Артуру Бекболатову, осужденному за убийство Героя России Магомеда Нурбагандова, ужесточили наказание. На свободу он больше не выйдет.

Напомним, изначально Бекболатов был осужден к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Как установил суд, Бекболатов, являясь участником незаконного вооруженного формирования, а также членом банды, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе посягательство на жизнь полицейского Магомеда Нурбагандова в июле 2016 года и инспекторов ДПС ГИБДД Дагестана в августе 2016 года.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре России, сегодня судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ согласилась с доводами государственных обвинителей и усилила Бекболатову наказание до пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, бандиты требовали от Нурбагандова призвать своих коллег-полицейских под видеозапись уйти с работы, но Магомед перед смертью призвал продолжать, сказав "Работайте, братья". Указом президента Владимира Путина Магомед Нурбагандов был посмертно удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.