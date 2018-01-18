Свердловские малые города могут стать большими туристическими центрами

Малые города могут стать большими центрами туризма с точки зрения развития искусства, экономики, культуры и науки, если обратить внимание на их "изюминки". Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

"Каждому малому городу и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма", - сказал глава государства.

Кроме того, президент предложил подумать над сохранением исторической идентичности малых городов и в то же время и развивать их.

"Непростая задача, но над ней, конечно, надо думать", - отметил он.

Также Путин сообщил, что на лучшие проекты благоустройства в малых городах будет выделено 5 млрд руб., подчеркнув, что надеется на скорое проведение конкурса и участие граждан во всех его процедурах.

Как сказала Накануне.RU председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова, Средний Урал может претендовать на получение федеральных средств, но для этого надо раскрывать уникальных потенциал малых городов.

"Например, вчера мы побывали в Арамили, в "Парке сказов", созданном по мотивам произведений Павла Бажова. Там демонстрируются особенности уральской культуры, богатых местных традиций. Парк – уникальное место, которое только за новогодние праздники посетили около 15 тыс. гостей! С точки зрения туризма, "Парк сказов" – замечательная идея, ее надо развивать и поддерживать", – отметила Чечунова.

Особенность же Среднего Урала с точки зрения привлечения внимания не только жителей региона, но и гостей, заключается в промышленном туризме.

"Уральские муниципальные образования, в большей или меньшей степени, это города-заводы. Исторически сложилось, что поселения строились рядом с демидовскими и строгановскими заводами. Так были образованы современные Нижний Тагил, Билимбай, Невьянск и многие другие. Поэтому история Среднего Урала как промышленного края – тот потенциал, который для нас характерен и привлекает туристов, – считает депутат областного парламента. – Мы подали заявку на участие в федеральной программе по развитию промышленного туризма, ведь наш регион является базовой площадкой для этого направления".

Депутат также напомнила, что в конце прошлого года прошел совет по развитию туризма в Свердловской области, на котором из большого перечня выбрали пять событийных мероприятий, которые проходят в нашем регионе и заслуживают поддержки из областного бюджета. По итогам открытого конкурсного отбора, победителями стали "День рождения Урал Мороза" (Арамиль), фестиваль "Мраморная миля" (Полевской), фестиваль исторической реконструкции "Покровский рубеж" (Артемовский), VII международный турнир косарей (Арти) и III Фестиваль рыжих (Нижний Тагил).

Что касается проекта благоустройства малых городов, о котором говорил Путин, то органы власти Свердловской области и муниципалитеты намерены в нем участвовать, отметила Чечунова.