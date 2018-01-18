На стимулирование рождаемости в Пермском крае направят дополнительно более 600 млн рублей

На стимулирование рождаемости в Пермском крае направят дополнительно свыше 600 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства. Прием заявлений от семей на получение ежемесячных выплат на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 г. стартовал на всех территориях края.

Выплата полагается семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. В Пермском крае размер выплаты в 2018 г. составит 10 тыс. 289 руб. в месяц.

Помимо федеральных выплат, в Прикамье существует дополнительный механизм поддержки рождаемости. Женщинам в возрасте от 19 до исполнения 24 лет, родившим первенца с 1 января 2017 г., при достижении ребенком возраста полутора лет, выплачивается 60 тыс. руб. Первые выплаты начнутся с 1 июля этого года.

Губернатор Максим Решетников отметил, что Прикамье - первый регион в России предусмотревший средства на такую меру социальной помощи, согласно поручению президента страны Владимира Путина.

"На трехлетний период на данную меру социальной помощи в краевой казне предусмотрено более 600 млн рублей. Инициатива крайне важная и своевременная, которая позволит поддерживать уровень рождаемости в крае на стабильном уровне", — подчеркнул Максим Решетников.

В целом на поддержку семей с детьми регионом расходуется порядка 2,5 млрд руб. ежегодно.