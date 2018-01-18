Наказан пермяк, передавший взятку бывшему и.о. главы краевого "Управления автодорог и транспорта"

В Перми суд наказал директора коммерческой компании за передачу взятки экс-и.о. главы краевого "Управления автодорог и транспорта", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Суд оштрафовал его на 2 млн руб. Учитывая, что время следствия он провел под домашним арестом, сумма снижена до 1 млн 750 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил. Дело давшего взятку бизнесмена рассматривается в суде.

Напомним, в июне 2016 г. и.о. главы пермского краевого "Управления" Александр Демидов через посредника получил от бизнесмена взятку ноутбуком ценой более 100 тыс. руб. За это он должен был, в том числе, подписывать акты приемки выполненных работ, а также в целом покровительствовать и попустительствовать по службе. Суд наказал его двумя годами колонии общего режима и штрафом в 579 тыс. 450 руб. Добавим, ранее заместитель получившего восемь лет экс-главы управления Сергея Белоконя попал под "уголовку". Он оштрафован на 70 тыс. руб. в доход государства.