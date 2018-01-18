Верховная рада приняла закон об "оккупации Донбасса"

Верховная рада Украины с третьей попытки приняла закон о "реинтеграции Донбасса", который стал законом об "оккупации". Документ принят во втором чтении 280 депутатами при необходимом минимуме 226 голосов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно закону, Россия провозглашена "оккупирующим государством-агрессором", а в ДНР и ЛНР Россией якобы установлены "оккупационные администрации". Упоминание про Крым из закона исключено, хотя на этот счет было подано 37 правок. Все они были отклонены.

Кроме того, на Россию возложена ответственность за ущерб от войны в Донбассе. Пункт о приоритете реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе исключен. Согласно закону, вместо штаба "антитеррористической операции" будет создан Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил, подчиненный президенту.

Закон закрепляет безответственность Украины за происходящее в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР названы нелегитимными, а все ее решения, акты, документы объявлены недействительными и не имеющими правовых последствий. Также лица, участвующие в работе органов власти в ДНР и ЛНР, несут уголовную ответственность за действия, нарушающие законодательство Украины.

Примечательно, что окончательный текст документа так и неизвестен. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с принятием закона, написав, что он создает возможности для реинтеграции Донбасса политико-дипломатическим путем. При этом он назвал также закон "сигналом для Крыма".

Глава ДНР Александр Захарченко уже заявил, что принятый закон позволяет Украине активизировать военные действия.

"Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на "законных" основаниях. Это полностью нарушает Минские договоренности", — сказал Захарченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в первом чтении законопроект был принят 6 октября. Тогда это привело к столкновениям под Радой.