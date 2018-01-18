Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала январский рейтинг национальных команд. Сборная России сумела подняться на две строчки вверх, передает корреспондент Накануне.RU.
В декабре прошлого года Россия занимала 64-е место в рейтинге. За месяц команда Станислава Черчесова, не сыгравшая ни одного матча, поднялась на две позиции и сейчас занимает 62-е место. При этом первая десятка осталась без изменений - на первом месте по-прежнему находится действующий чемпион мира сборная Германии.
Январский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге)
1 (1). Германия - 1602 очка,
2 (2). Бразилия - 1483,
3 (3). Португалия - 1358,
4 (4). Аргентина - 1348,
5 (5). Бельгия - 1325,
6 (8). Испания - 1231,
7 (7). Польша - 1209,
8 (8). Швейцария - 1190,
9 (9). Франция - 1183,
10 (10). Чили - 1147…
62 (64). Россия - 534.
Напомним, недавно Российский футбольный союз окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной команды в преддверии домашнего чемпионата мира.