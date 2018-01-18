Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

18.01.2018 13:15 Мск | информационная служба Накануне.RU

15:15 Екб





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Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча