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Новости
18.01.2018 13:15 Мск (15:15 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча
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Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу (2016) | Фото: fclmnews.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала январский рейтинг национальных команд. Сборная России сумела подняться на две строчки вверх, передает корреспондент Накануне.RU.
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В декабре прошлого года Россия занимала 64-е место в рейтинге. За месяц команда Станислава Черчесова, не сыгравшая ни одного матча, поднялась на две позиции и сейчас занимает 62-е место. При этом первая десятка осталась без изменений - на первом месте по-прежнему находится действующий чемпион мира сборная Германии.

Январский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге)

1 (1). Германия - 1602 очка,

2 (2). Бразилия - 1483,

3 (3). Португалия - 1358,

4 (4). Аргентина - 1348,

5 (5). Бельгия - 1325,

6 (8). Испания - 1231,

7 (7). Польша - 1209,

8 (8). Швейцария - 1190,

9 (9). Франция - 1183,

10 (10). Чили - 1147…

62 (64). Россия - 534.

Напомним, недавно Российский футбольный союз окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной команды в преддверии домашнего чемпионата мира.

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18.01.2018 13:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:15 Екб


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Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча
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