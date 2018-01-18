Свердловский союз журналистов ответил Соловьеву на "подонков"

Свердловский творческий союз журналистов вступился за коллег, которых ведущий Владимир Соловьев назвал "подонками". Соответствующее заявление правления союза было принято на прошедшем сегодня заседании. Об этом сообщается на сайте организации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Правление Свердловского творческого союза журналистов считало и считает свободу слова, возможность выражать личное мнение базовыми ценностями современной журналистики. Однако высказывание Владимира Рудольфовича Соловьева, прозвучавшее в эфире радиостанции "Вести ФМ", содержащее оскорбительные оценки в адрес уральских СМИ и уральской журналистики в целом, не просто не имеет под собой никаких оснований, но и является выходящим за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики. Уральская журналистика всегда ориентировалась и будет ориентироваться не на эмоциональные, некорректные заявления сторонних лиц, а на мнение своей многомиллионной аудитории", - говорится в официальном заявлении Свердловского союза журналистов.

Напомним, резкие высказывания Владимир Соловьев допустил в эфире радиостанции во время обсуждения лекции профессора УрФУ Константина Юрченко, где последний назвал поколение 1965-1975 годов потерянным. Комментируя лекцию, Соловьев назвал самого преподавателя "мразью", а журналистов, освещавших этот инцидент и не разделяющих взглядов ведущего, "подонками". Урал же Соловьев счел "рассадником либерального фашизма".