Детей, пострадавших в пермской школе, отправят отдыхать в Крым

Губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил размер материальной помощи детям, пострадавшим во время нападения в пермской школе №127. В целях психологической поддержки для ребят организуют туристическую поездку и отдых в лагере "Артек", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

На мартовские праздники все ученики 4 "Б" класса а также дети учительницы будут отправлены в туристическую поездку за счет краевого правительства. Кроме того, по решению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, летом дети отправятся в международный лагерь "Артек". Все ребята будут отдыхать в одну смену.

Также пострадавшим выплатят материальную помощь в общей сумме 2,8 млн руб. Учительница Наталья Шагулина и ученик, который направлен на лечение глаза в Москву, получат по 500 тыс. руб. Еще 400 тыс. будут направлены семье мальчика, находящегося в реанимации, сегодня стало известно, что его перевели в нейрохирургическое отделение. Семьям еще семи школьников будет выделено по 200 тыс. руб.

Напомним, в результате происшествия 15 января 2017 года в пермской школе №12, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Трое, учитель Наталья Шагулина и двое подростков, были направлены в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу №4, девять детей были направлены в Краевую детскую клиническую больницу №15. В настоящий момент в краевой детской больнице находятся семеро детей - одного из пострадавших перевели на дневной стационар.

Занятия в школе были возобновлены сегодня, меры безопасности усилены, в частности, руководство школы сменило охранное предприятие.