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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
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экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
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от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Торговля оружием, наркотиками и людьми. Эксперты рассказали о преступном использовании криптовалют
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биткойн, криптовалюта (2017) | Фото:www.crypto-wallet.ru

Криптовалюты используются для продажи наркотиков, оружия и проведения незаконных банковских операций, заявил кандидат юридических наук Даниил Сергеев на пресс-конференции в Екатеринбурге. По его словам, "цифровые деньги", в первую очередь, использует криминальный сегмент, пользуясь анонимностью платежей, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам преподавателя кафедры уголовного права Уральского юридического университета, криптовалюты также используют при торговле людьми и для отмывки реальных денег.

"Свердловская область в общем тренде применительно развития криптовалют. Технологии у нас очень активно развиваются, есть программисты. Многое в сфере торговли наркотиками ушло в криптовалюты", - сказал Даниил Сергеев.

Он добавил, что мошеннические схемы развиваются вокруг криптовалют. В разных регионах были случаи, когда грабители врывались в обычные обменные пункты валют и требовали "отсыпать биткойнов". В Екатеринбурге предприимчивая женщина продавала монеты, выдавая их за биткойны.

По словам адвоката Алексея Захарова, уже появились технологии, позволяющие определить держателя криптовалюты.

"Таким образом, ценность криптовалют для проведения незаконных операций снижается. Вопрос анонимности со временем снимется", - сказал Захаров.

Жалоб, связанных с движением криптовалют, не поступало, рассказала бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх. При этом уполномоченный призвала разумно отрегулировать обращение таких "денег".

"Когда-то люди придумали вексели, потом безналичные расчеты и другие финансовые инструменты. Нужно осмыслить появление криптовалют, разумно отрегулировать и использовать в нормальном режиме. Быть может, они сами отомрут или, напротив, заменят другие финансовые инструменты", - заявила Елена Артюх.

Напомним, что курс биткоина в последние дни опускался ниже $10 тыс.

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18.01.2018 12:45 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:45 Екб


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Торговля оружием, наркотиками и людьми. Эксперты рассказали о преступном использовании криптовалют
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