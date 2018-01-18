Торговля оружием, наркотиками и людьми. Эксперты рассказали о преступном использовании криптовалют

Криптовалюты используются для продажи наркотиков, оружия и проведения незаконных банковских операций, заявил кандидат юридических наук Даниил Сергеев на пресс-конференции в Екатеринбурге. По его словам, "цифровые деньги", в первую очередь, использует криминальный сегмент, пользуясь анонимностью платежей, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам преподавателя кафедры уголовного права Уральского юридического университета, криптовалюты также используют при торговле людьми и для отмывки реальных денег.

"Свердловская область в общем тренде применительно развития криптовалют. Технологии у нас очень активно развиваются, есть программисты. Многое в сфере торговли наркотиками ушло в криптовалюты", - сказал Даниил Сергеев.

Он добавил, что мошеннические схемы развиваются вокруг криптовалют. В разных регионах были случаи, когда грабители врывались в обычные обменные пункты валют и требовали "отсыпать биткойнов". В Екатеринбурге предприимчивая женщина продавала монеты, выдавая их за биткойны.

По словам адвоката Алексея Захарова, уже появились технологии, позволяющие определить держателя криптовалюты.

"Таким образом, ценность криптовалют для проведения незаконных операций снижается. Вопрос анонимности со временем снимется", - сказал Захаров.

Жалоб, связанных с движением криптовалют, не поступало, рассказала бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх. При этом уполномоченный призвала разумно отрегулировать обращение таких "денег".

"Когда-то люди придумали вексели, потом безналичные расчеты и другие финансовые инструменты. Нужно осмыслить появление криптовалют, разумно отрегулировать и использовать в нормальном режиме. Быть может, они сами отомрут или, напротив, заменят другие финансовые инструменты", - заявила Елена Артюх.

Напомним, что курс биткоина в последние дни опускался ниже $10 тыс.