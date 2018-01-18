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16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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"Это сложный процесс": в России начали обкатку машин проекта "Кортеж"
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проект Кортеж автомобили (2016) | Фото: speedme.ru

В России уже начали обкатку машин проекта "Кортеж" - специальных автомобилей для чиновников.

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с организацией поставок машин, специалисты начали принимать в спецгараж новые автомобили проекта. Один из них - лимузин, на котором, как ожидается, на инаугурацию в Кремль приедет избранный в марте 2018 года президент. По словам собеседника агентства, сейчас идет обкатка автомобилей для тренировки водителей и поиска возможных дефектов.

"Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации", - отметил он.

Кортеж, ЕМП, испытания(2017)|Фото: youtube.com

Фото с испытаний

По информации источника, машины появятся в спецгараже только весной: в мае, как ожидается, автомобиль будет предоставлен широкой общественности, но к ФСО машины поступят раньше.

Ранее стало известно, что автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу с 2019 года и будут доступны в любой комплектации. В октябре прошлого года было опубликовано первое видео испытаний седана проекта. Также машину уже протестировал президент РФ Владимир Путин.

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18.01.2018 12:45 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:45 Екб


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"Это сложный процесс": в России начали обкатку машин проекта "Кортеж"
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