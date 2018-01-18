"Это сложный процесс": в России начали обкатку машин проекта "Кортеж"

В России уже начали обкатку машин проекта "Кортеж" - специальных автомобилей для чиновников.

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с организацией поставок машин, специалисты начали принимать в спецгараж новые автомобили проекта. Один из них - лимузин, на котором, как ожидается, на инаугурацию в Кремль приедет избранный в марте 2018 года президент. По словам собеседника агентства, сейчас идет обкатка автомобилей для тренировки водителей и поиска возможных дефектов.

"Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации", - отметил он.

Фото с испытаний

По информации источника, машины появятся в спецгараже только весной: в мае, как ожидается, автомобиль будет предоставлен широкой общественности, но к ФСО машины поступят раньше.

Ранее стало известно, что автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу с 2019 года и будут доступны в любой комплектации. В октябре прошлого года было опубликовано первое видео испытаний седана проекта. Также машину уже протестировал президент РФ Владимир Путин.